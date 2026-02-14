Павел Силягин назвал фаворита в трилогии Бивола и Бетербиева

Российский боксёр Павел Силягин поделился мнением о потенциальном третьем поединке между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Фаворитом считаю Бивола. Насчёт того, состоится ли этот бой, – сложно сказать, не знаю, какие у них договорённости. Мне кажется, даже больше зависит от желания Бетербиева. Он постарше Дмитрия, давно не боксировал, неизвестно, в какой форме, как у него со здоровьем дела обстоят. Так что не знаю, увидим ли мы трилогию», — сказал Силягин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

В первом противостоянии между Биволом и Бетербиевым, которое проходило в ночь с 12 на 13 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сильнее был Артур. В ночь с 22 на 23 февраля 2025-го в Эр-Рияде спортсмены провели реванш, победу в котором одержал Дмитрий. Благодаря этому успеху Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

Главные новости дня: