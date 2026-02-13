Скидки
Боец UFC Шара Буллет назвал российский клуб, из-за которого потерял интерес к футболу

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, признался, что перестал активно интересоваться футболом.

«Честно сказать, я перегорел к футболу из-за «Анжи». Я раньше болел очень сильно. Просто мне включите футбол — и всё. Я больше ничего не хотел. На футбол ходил. Я этот мячик каждый день пинал по миллион раз. Думал, научусь бить, закручивать, как хочу, «водиться» как Роналдиньо. Я вот этим горел-горел», — сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.

Ранее Шара Буллет ответил, кто круче — Месси или Криштиану Роналду.

Боец UFC Шара Буллет ответил, кто круче — Месси или Криштиану Роналду

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду:

