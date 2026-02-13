Шара Буллет раскрыл бойцовский совет от Криштиану Роналду по поводу UFC

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вспомнил о встрече с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду.

– Как ощущения от встречи с Криштиану?

– Он очень позитивный. Для меня неожиданностью было, что он такой открытый. Столько вещей рассказывал с интересом. Не ожидал. Ещё когда люди подошли в начале – хотели рассказать ему, кто я. Объяснить, типа это боец. Он так посмотрел с ухмылкой и дальше продолжил. И потом мне объясняет: «Так же дерись, как дрался. Чаще дерись». Он сам знал, кто я такой. За мной следил, — сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.

Материалы по теме Боец UFC Шара Буллет назвал российский клуб, из-за которого потерял интерес к футболу

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду: