Шара Буллет раскрыл бойцовский совет от Криштиану Роналду по поводу UFC

Шара Буллет раскрыл бойцовский совет от Криштиану Роналду по поводу UFC
Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вспомнил о встрече с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду.

– Как ощущения от встречи с Криштиану?
– Он очень позитивный. Для меня неожиданностью было, что он такой открытый. Столько вещей рассказывал с интересом. Не ожидал. Ещё когда люди подошли в начале – хотели рассказать ему, кто я. Объяснить, типа это боец. Он так посмотрел с ухмылкой и дальше продолжил. И потом мне объясняет: «Так же дерись, как дрался. Чаще дерись». Он сам знал, кто я такой. За мной следил, — сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.

Боец UFC Шара Буллет назвал российский клуб, из-за которого потерял интерес к футболу

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду:

