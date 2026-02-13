Скидки
34-летний Стрикленд объяснил, когда завершит карьеру в ММА

34-летний Стрикленд объяснил, когда завершит карьеру в ММА
34-летний американский боец и бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд объяснил, когда завершит карьеру в смешанных единоборствах.

«Волкановски только что победил. Ему почти 38, это уже тяжеловато. Типа, чем бы я занялся? Мне исполняется 35, и во мне есть силы года на три, а это немало боёв. Я мог бы, наверное, уйти на пенсию прямо сейчас, если бы захотел. Я разумно распоряжаюсь своими финансами», — сказал Стрикленд на канале ESPN MMA в YouTube.

Шон дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2014 году после того, как оформил на независимой сцене серию из 13 побед. С тех пор довёл количество выигранных поединков до 27 и при этом потерпел четыре поражения.

Шон Стрикленд: я единственный, кто может побить Хамзата Чимаева
