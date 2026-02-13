«Я в шоке». Шара Буллет назвал любимых бойцов ММА Криштиану Роналду

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вспомнил о беседе с именитым португальским футболистом Криштиану Роналду.

«Он мне говорит: «Ты и Адесанья – одни из моих любимых бойцов». Я был прям в шоке», — сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.

Шарабутдин выступает в промоушене UFC. В общей сложности на счету спортсмена в смешанных единоборствах в данный момент 17 поединков, в которых он одержал 16 побед и потерпел одно поражение.

Ране Шара Буллет назвал топ-5 российских бойцов смешанных единоборств в истории.

Материалы по теме Шара Буллет назвал топ-5 российских бойцов ММА в истории

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду: