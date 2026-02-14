Боксёр Силягин объяснил, почему Канело не сломает поражение от Кроуфорда

Боксёр RCC Boxing Promotions, обладатель пояса WBA Gold Павел Силягин высказался о том, какое влияние окажет поражение бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Сауля Альвареса в поединке с непобеждённым и абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях Теренсом Кроуфордом.

«Я не думаю, что одно поражение может как-то на него повлиять. Сауль по-прежнему остаётся суперзвездой и очень опасным соперником, с которым боксировать крайне сложно. Насчёт боя с ним — у меня нет прямо конкретного желания подраться с Альваресом. У меня есть соперник, который на горизонте, – к нему и готовлюсь, не загадываю на будущее», — сказал Силягин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.