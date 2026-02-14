Скидки
Боксёр Силягин объяснил, почему Канело не сломает поражение от Кроуфорда

Боксёр Силягин объяснил, почему Канело не сломает поражение от Кроуфорда
Комментарии

Боксёр RCC Boxing Promotions, обладатель пояса WBA Gold Павел Силягин высказался о том, какое влияние окажет поражение бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Сауля Альвареса в поединке с непобеждённым и абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях Теренсом Кроуфордом.

«Я не думаю, что одно поражение может как-то на него повлиять. Сауль по-прежнему остаётся суперзвездой и очень опасным соперником, с которым боксировать крайне сложно. Насчёт боя с ним — у меня нет прямо конкретного желания подраться с Альваресом. У меня есть соперник, который на горизонте, – к нему и готовлюсь, не загадываю на будущее», — сказал Силягин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Материалы по теме
Фото
Назван стадион, на котором пройдёт поединок Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова
Материалы по теме
Что чувствует перед боем жизни наш «новый Бивол»? Говорим с Силягиным
Эксклюзив
Что чувствует перед боем жизни наш «новый Бивол»? Говорим с Силягиным
Комментарии
