Виктория Дудакова подписала контракт с PFL. Названа дата дебюта в лиге

Комментарии

Бывшая победительница Гран-при Open FC и экс-боец UFC россиянка Виктория Дудакова подписала контракт с лигой Professional Fighters League (PFL). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Условия контракта Виктории с промоушеном пока не разглашаются. Однако известно, что её дебютный бой состоится 20 марта на турнире PFL в Мадриде против Ясинты Остин.

Фото: Пресс-служба PFL

Виктории 26 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Дудакова имеет девять побед и два поражения. Является чемпионкой Европы — 2019 по ММА в весовой категории до 57 кг.

Ранее Виктория Дудакова рассказала, как реагировала на хейт после скандального ухода из UFC.

Дудакова рассказала, как реагировала на хейт после скандального ухода из UFC
