«Чепуха номер один в мире». Чемпион UFC Махачев раскритиковал авиакомпанию «Победа»

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев резко раскритиковал авиакомпанию «Победа», однако не уточнил, что именно его не устроило в сервисе.

«Победа» — это чепуха номер один в мире среди компаний. Если у вас есть вариант и выбор, выберите что-нибудь другое, чем лететь «Победой», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Фото: Скриншот страницы Махачева в социальной сети

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.