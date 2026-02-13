Скидки
Георгий Юновидов и Вартан Арутюнян успешно сделали вес перед титульным боем в Челябинске

Георгий Юновидов и Вартан Арутюнян успешно сделали вес перед титульным боем в Челябинске
Комментарии

Временный чемпион WBA в бриджервейте россиянин Георгий Юновидов и непобеждённый соотечественник Вартан Арутюнян успешно сделали вес в преддверии поединков на турнире по боксу в Челябинске, который состоится 14 февраля на ледовой арене «Трактор».

Вес Юновидова составил 100,6 кг, а Арутюняна — 101,5 кг.

Также отметим, что участники соглавного события турнира россиянин Эльнур Самудов и колумбиец Джон Ленон Гутьеррес успешно сделали вес. Эльнур показал на весах 58,92 кг, а Гутьеррес — 58,84 кг.

Ранее стало известно, что российский боксёр Павел Силягин сразится за титул чемпиона мира 9 апреля в Канаде.

