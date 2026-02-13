«Выбил бы из него всё дерьмо». Нейт Диаз выбрал победителя в бою Холлоуэй — Оливейра

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз выбрал победителя в реванше между американцем Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул BMF, который состоится 8 марта на турнире UFC 326.

«Оливейра или Холлоуэй? Мне нравится Макс. Я бы выбил всё дерьмо из него. То, что я только что сказал, было грубо, но всё равно его отделаю. Белый дом был бы прекрасным местом для этого», — приводит слова Диаза портал Bloody Elbow.

Напомним, турнир UFC на территории Белого дома должен пройти 14 июня 2026 года в честь 250-летия с момента независимости США.