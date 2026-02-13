«Это более логично». Кормье поменял позицию в отношении Царукяна, поддержав политику UFC

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье заявил, что поединок за временный титул UFC в категории до 70 кг между соотечественником Джастином Гэтжи и англичанином Пэдди Пимблеттом оправдал отказ в участии российско-армянского бойца Армана Царукяна. Ранее Кормье был среди тех, кто критиковал политику UFC в отношении Ахалкалакца, отмечая несправедливое отношение к нему.

«Мне кажется, поединок между Джастином Гэтжи и Илией Топурией — это грандиозный бой, достойный того, чтобы быть частью масштабного турнира в Белом доме.

Если бы Пэдди Пимблетт победил, у нас появилась бы звезда, которая сразилась бы с Илией за пояс. Но бой выиграл Джастин, и теперь у нас есть американец, владеющий временным титулом, а бой в Белом доме состоится в июне. Это была беспроигрышная ситуация, и, честно говоря, я не понимаю, как мы могли это упустить.

Все спрашивали: «Почему этот парень, а не Арман?» Теперь всё стало понятно, ведь теперь, когда у Гэтжи есть пояс, у нас есть американец, который будет держать титул и подерётся в Белом доме. Так или иначе, это сработало. Теперь мне это кажется более логичным», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.