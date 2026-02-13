Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу надрать тебе задницу». 65-лентний Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов Джейку Полу

«Хочу надрать тебе задницу». 65-лентний Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов Джейку Полу
Комментарии

Культовый бельгийский актёр, а также мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов популярному американскому блогеру и боксёру Джейку Полу.

«Эй, Джейк Пол. Давай устроим бой, настоящий поединок. К-1 против бокса, без лоу-киков и без ударов локтями. Я обычный парень, который просто хочет надрать тебе задницу», — сказал Ван Дамм в видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Напомним, Джейку 29 лет. В своём профессиональном рекорде Пол имеет 12 побед. из которых семь были одержаны нокаутом, и два поражения. В последнем бою, который состоялся 20 декабря в Майами, американец уступил нокаутом британцу Энтони Джошуа в шестом раунде.

Материалы по теме
Джейк Пол: выступление Ютты на ОИ-2026 — одно из самых важных событий в истории спорта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android