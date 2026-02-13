«Хочу надрать тебе задницу». 65-лентний Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов Джейку Полу

Культовый бельгийский актёр, а также мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов популярному американскому блогеру и боксёру Джейку Полу.

«Эй, Джейк Пол. Давай устроим бой, настоящий поединок. К-1 против бокса, без лоу-киков и без ударов локтями. Я обычный парень, который просто хочет надрать тебе задницу», — сказал Ван Дамм в видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Напомним, Джейку 29 лет. В своём профессиональном рекорде Пол имеет 12 побед. из которых семь были одержаны нокаутом, и два поражения. В последнем бою, который состоялся 20 декабря в Майами, американец уступил нокаутом британцу Энтони Джошуа в шестом раунде.