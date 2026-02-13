«Это было бы весело». Один из самых титулованных грэпплеров в мире бросил вызов Царукяну

29-летний чемпион UFC BJJ в легчайшем весе американец Майки Мусумечи бросил вызов второму номеру рейтинга UFC в лёгком весе Арману Царукяну, который представляет Россию и Армению.

«Я правда хочу подраться с Арманом. То есть не подраться… Давайте заменим это слово (улыбается). Побороться с Арманом. Он невероятный, но Арман вызывал моего друга Тома Харди на матч по грэпплингу, Том – актёр и коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Мне просто не понравился этот вызов, поскольку Арман же может выступить против грэпплера. Знаете, я легче Царукяна, но могу подняться в весе и встретиться с ним. Это был бы очень весёлый матч для всех», — приводит слова Мусумечи аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Майки является одним из самых титулованных джитсеров в мире, а также имеет чёрный пояс в данной дисциплине.