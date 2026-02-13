Скидки
«Наш бой — это просто огонь». Хоакин Бакли заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли выразил повышенный интерес к проведению боя с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Если бы я мог кого-то выбрать, то остановился бы на Джеке. Мы с Делла Маддаленой могли бы сделать хорошие деньги. И дело не в том, что Джек занимает первое место в топ-15. Наш бой — это просто огонь с точки зрения стиля. И я уверен, что из-за того, через что прошли в последнее время, мы бы показали отличный бой и остались довольны результатом», — приводит слова Бакли портал Sherdog.

«Пратес тусит, а Махачев играет в рестбол». Хоакин Бакли раскритиковал полусредний вес
