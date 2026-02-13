Джейк Пол и Арман Царукян кушают ложками чёрную икру в Армении

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол и второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, который представляет Армению и Россию, кушают ложками чёрную икру в Армении.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Ранее один из самых титулованных грэпплеров в мире бросил вызов Царукяну.