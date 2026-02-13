Скидки
Даниэль Дюбуа проведёт следующий бой за титул WBO против непобеждённого боксёра

Даниэль Дюбуа проведёт следующий бой за титул WBO против непобеждённого боксёра
Бывший чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа проведёт следующий поединок против непобеждённого обладателя титула WBO в супертяжёлом весе соотечественника Фабио Уордли. Их бой состоится 9 мая в Манчестере (Англия). Об этом информирует промоутерское агентство Queensberry Promotions.

Фото: Пресс-служба Queensberry Promotions

Уордли имеет в своём профессиональном рекорде 20 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан ничьей.

Дюбуа, в свою очередь, одержал 22 победы (21 КО) и потерпел три поражения. Даниэлю 28 лет. На профессиональном уровне он выступает с апреля 2017 года.

