Журналист сообщил о существенных проблемах со зрением Аспиналла из-за травмы в бою с Ганом

Журналист американского портала Uncrowned Питс Кэрролл опубликовал материал, посвящённый процессу восстановления действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла, в котором рассказал подробности его текущего физического состояния.

Согласно его информации, спустя почти четыре месяца Том по-прежнему не может отслеживать движущиеся объекты, и у него болят глаза, если он отправляет слишком много сообщений по телефону. Также он отметил, что резкая смена направления вызывает у Аспиналла головокружение, а иногда ему даже сложно играть со своими детьми.

Кроме того, у Тома есть сложности с тем, чтобы выполнять простые координационные действия и базовые тренировочные упражнения.

