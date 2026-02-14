В WBC обязали Александра Усика провести поединок против непобеждённого боксёра

Пресс-служба WBC (Всемирный боксёрский совет) сообщила, что обязала 39-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика провести поединок против непобеждённого обладателя временного титула WBC в супертяжёлом весе немца курдского происхождения Агита Кабайела.

«Ситуация в категории тяжеловесов кардинально меняется. Всемирный боксёрский совет обязал Александра Усика после добровольной защиты титула чемпиона мира WBC в тяжёлом весе [против любого боксёра] провести незамедлительный поединок против Агита Кабайела», — сказано в пресс-релизе.

Отметим, если Александр не согласится на поединок с Кабайелом, то Усик рискует лишиться титула WBC, а Агит будет объявлен полноценным чемпионом мира по версии WBC.