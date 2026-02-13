Скидки
Инсайдер опроверг слухи, что Аспиналла лишат пояса UFC и исключат из ростера

Инсайдер опроверг слухи, что Аспиналла лишат пояса UFC и исключат из ростера
Журналист американского портала Uncrowned Питс Кэрролл опроверг информацию бывшего чемпиона Strikforce в лёгком весе американца Джоша Томсона, который сообщил, что в UFC согласились освободить чемпиона в тяжёлом весе Тома Аспиналла от контракта, пока он залечивает травму глаза.

«Это неправда. Никто не связывался с Томом Аспиналлом или его командой по поводу отказа от титула или исключения из ростера», — написал Кэрролл на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Кэрролл также опубликовал большой материал, в котором сообщил о текущем состоянии здоровья Тома Аспиналла спустя почти четыре месяца после получения травмы глаза в бою с Сирилем Ганом.

