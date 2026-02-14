Ислам Махачев сообщил, когда хотел бы провести следующий бой в UFC

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил о желании провести следующий бой на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня в Вашингтоне (США).

«Сейчас в моей весовой категории достаточно претендентов, которые заслуживают поединка за титул. В UFC должны поставить передо мной новую цель, вот и всё. Я просто жду. Сейчас наступит Рамадан, так что я не буду тренироваться целый месяц, а после этого постепенно начну подготовку. Буду готов подраться на турнире в Белом доме или на другом ивенте», — приводит слова Махачев портал Yahoo Sports.