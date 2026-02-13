Скидки
Дю Плесси: Адесанья уже всё сделал в ММА и прямо сейчас входит в Зал славы UFC

Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси выразил уверенность в том, что экс-обладатель титула UFC в категории до 84 кг нигериец Исраэль Адесанья уже достоин того, чтобы быть включённым в Зал славы UFC и ему больше нечего доказывать в смешанных единоборствах.

«Иногда нужен кто-то, кто скажет: «Слушай, пора [заканчивать]». Для Адесаньи, как мне кажется, время уходить ещё не пришло. Исраэль не думает о достижениях в спорте. Адесанья уже всё сделал в ММА и прямо сейчас входит в Зал славы UFC», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее 36-летний Адесанья сообщил, сколько поединков ещё планирует провести перед уходом из ММА.

