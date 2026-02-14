«В UFC хотят сделать этот поединок». Тренер Топурии — о возможном бое Илии против Махачева

Хави Климент, являющийся тренером 29-летнего непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, высказался насчёт потенциального противостояния Матадора с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Бой с Илии против Махачева — это тот поединок, которого мы, несомненно, хотим в команде. В дивизионе нет никого лучше Топурии, а Ислам — двойной чемпион. Это полусредний вес и противостояние двух легенд ММА. Именно этого мы и ждём.

Илия и Ислам — это два бойца, которые уничтожают всех, с кем сталкиваются. Их поединок станет столкновением титанов, и у Махачева, и Топурии свой индивидуальный стиль. Я знаю, что это рано или поздно произойдёт, потому что обе команды этого хотят, и в UFC тоже. Они просто ищут наиболее подходящий момент [чтобы устроить этот поединок]», — приводит слова Климента издание Abc.es.