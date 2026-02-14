Скидки
Нейт Диаз извинился за за то, что пообещал «выбить всё дерьмо» из Макса Холлоуэя

Комментарии

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз прояснил своё недавнее заявление в адрес обладателя пояса BMF соотечественника Макса Холлоуэя, признав, что был слишком груб, а также отметил, что сказал их в отношении бразильца Чарльза Оливейры.

«Я не говорил, что выбью дерьмо из Макса, мои слова были адресованы Оливейре. Но и про него не стоило так говорить, это было грубо. И я был не в себе. Если бы мы дрались в клетке, может, я бы и попробовал, однако это было хамство. Не надо было так говорить, мой косяк, брат. Всё с уважением», — написал Диаз на своей странице в социальной сети Х.

Комментарии
