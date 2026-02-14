Майк Тайсон подтвердил, что бой по боксу с Флойдом Мейвезером состоится

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон подтвердил, что поединок по правилам бокса против 48-летнего экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественника Флойда Мейвезера-младшего действительно состоится.

«Состоится ли бой против Флойда? Чёрт возьми, это произойдёт! Думаете, что я откажусь? Сейчас я был занят, занимаясь бизнесом. Флойд бросил мне вызов», — сказал Тайсон в интервью порталу TMZ.

Отметим, что, по словам Майка, их бой должен пройти в марте этого года, однако дата и локация пока неизвестны.