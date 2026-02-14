Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон подтвердил, что бой по боксу с Флойдом Мейвезером состоится

Майк Тайсон подтвердил, что бой по боксу с Флойдом Мейвезером состоится
Комментарии

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон подтвердил, что поединок по правилам бокса против 48-летнего экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественника Флойда Мейвезера-младшего действительно состоится.

«Состоится ли бой против Флойда? Чёрт возьми, это произойдёт! Думаете, что я откажусь? Сейчас я был занят, занимаясь бизнесом. Флойд бросил мне вызов», — сказал Тайсон в интервью порталу TMZ.

Отметим, что, по словам Майка, их бой должен пройти в марте этого года, однако дата и локация пока неизвестны.

Материалы по теме
Майк Тайсон: на 100% поддерживаю Трампа — он никогда меня не предавал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android