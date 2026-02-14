Скидки
Теренс Кроуфорд: UFC никогда не будет лучше бокса

Теренс Кроуфорд: UFC никогда не будет лучше бокса
Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд выразил уверенность в том, что лига смешанных единоборств UFC никогда не сможет превзойти по популярности бокс и стать флагманом в индустрии боевых искусств.

«UFC никогда не будет лучше бокса. UFC хорош в том, что делает, а мы хороши в своём. Понимаете, о чём я? Выступая в смешанных единоборствах, нужно думать так: если я не могу победить тебя на руках, значит, попробую одержать победу за счёт ударов ногами или тейкдаунов. Это совсем другая психологическая подготовка», — приводит слова Кроуфорда портал MMA Mania.

Кроуфорд привёл в пример Мохаммеда Али, объясняя, почему не возобновит карьеру в боксе
