Теренс Кроуфорд: UFC никогда не будет лучше бокса

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд выразил уверенность в том, что лига смешанных единоборств UFC никогда не сможет превзойти по популярности бокс и стать флагманом в индустрии боевых искусств.

«UFC никогда не будет лучше бокса. UFC хорош в том, что делает, а мы хороши в своём. Понимаете, о чём я? Выступая в смешанных единоборствах, нужно думать так: если я не могу победить тебя на руках, значит, попробую одержать победу за счёт ударов ногами или тейкдаунов. Это совсем другая психологическая подготовка», — приводит слова Кроуфорда портал MMA Mania.