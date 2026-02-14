Скидки
Дю Плесси заявил о желании провести реванш с Чимаевым на турнире UFC 327 в Майами

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил о желании провести реванш с непобеждённым 31-летним обладателем титула UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, на турнире UFC 327 в Майами, который должен пройти 11 апреля.

«Как я уже говорил, буду готов к апрелю. Я бы очень хотел выступить на апрельском турнире UFC в Майами. Соперника пока нет, но я готов снова выйти в октагон и вернуть себе пояс. Конечно, хотел бы сразиться с Хамзатом и взять реванш», — приводит слова дю Плесси портал MMA Mania.

Первый поединок между Дрикусом и Хамзатом состоялся на турнире UFC 319 в августе 2025 года в Чикаго (штат Иллинойс, США). Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Борза единогласным решением судей.

