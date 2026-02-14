Скидки
Вальтер Уокер задушил безногого бойца в схватке по грэпплингу
Боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC бразилец Вальтер Уокер провёл схватку по грэпплингу с известным американским спортсменом Зионом Кларком, одержав победу удушающим приёмом в первом раунде.

Вальтеру Уокеру 28 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2024-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

28 марта на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле (США) Уокер проведёт поединок с ветераном промоушена поляком Марчином Тыбурой.

