«Верю, что завоюю пояс UFC в 2027 году». Чемпион ОИ согласился с мнением Джона Джонса

«Верю, что завоюю пояс UFC в 2027 году». Чемпион ОИ согласился с мнением Джона Джонса
Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе американец Гейбл Стивесон согласился с мнением своего наставника, а также бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях соотечественника Джона Джонса в том, что ему удастся уже в 2027 году завоевать титул UFC в категории до 120 кг.

«Да, я в это верю [что стану чемпионом UFC в тяжёлом весе], поскольку полностью уверен в себе, и с таким наставником, как Джон Джонс, моя уверенность в себе просто зашкаливает. Лучшее в этом то, что Джон видит меня воочию, тренируется со мной, отрабатывает удары на лапах и так далее. Его слово — это закон, и если не в следующем году, то вскоре после этого [титул будет моим]. Всё зависит от того, как лягут карты.

Смешанные единоборства — это сложная вещь, поэтому я отношусь ко всем соперникам с максимальным уважением. Все они отличные бойцы, но я думаю, что с моим потенциалом, моей скоростью, техникой, выносливостью, стойкостью — всем, чем я владею, включая борьбу, — стану для людей чем-то новым. Я рад, что люди постепенно начинают это понимать», — приводит слова Стивесона портал MMAJunkie.

Джон Джонс назвал бойца, который в 2027 году может стать чемпионом UFC в тяжёлом весе
