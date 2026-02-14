Арман Царукян ответил на вызов чемпиона UFC BJJ

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян отреагировал на вызов чемпиона UFC BJJ американца Майки Мусумечи.

«Скажи своему боссу прислать мне контракт», — написал Царукян в социальных сетях.

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

Ранее Царукян раскрыл, что обычно ест между боями.

