Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян ответил на вызов чемпиона UFC BJJ

Арман Царукян ответил на вызов чемпиона UFC BJJ
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян отреагировал на вызов чемпиона UFC BJJ американца Майки Мусумечи.

«Скажи своему боссу прислать мне контракт», — написал Царукян в социальных сетях.

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

Ранее Царукян раскрыл, что обычно ест между боями.

Материалы по теме
Арман Царукян раскрыл, что обычно ест между боями

Джейк Пол и Арман Царукян кушают чёрную икру, сидя в сугробе

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android