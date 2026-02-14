Скидки
«Вы должны убить меня». Усман Нурмагомедов — о том, в каком случае потеряет пояс PFL

27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов объяснил, в каком случае может потерять титул PFL.

«Я буду стараться сохранить этот пояс изо всех сил. Титул PFL останется за мной до самой смерти. Кто-то должен убить меня в клетке, чтобы забрать его у меня, другого способа нет», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, Усман имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 21 победу, в том числе 15 досрочных. В качестве профи россиянин дебютировал в декабре 2017 года. Усман тренируется под началом своего двоюродного брата, а также члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

