Штырков: в UFC искусственно созданные звёзды спорта

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о конкуренции в американском промоушене UFC.

«Пимблетта просто избили как ребёнка. Это было похоже на бой Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены. Один сводил в школу бокса, второй – в школу борьбы.

Удивляет, как бойцы с такими пробелами в навыках доходят до титулов и становятся чемпионами. Маддалена не умеет бороться вообще. Не знает, что это такое. Как ты стал чемпионом? Да, мы в команде часто этому удивляемся. Как спортсмен я оцениваю навыки – технические, тактические, физические. В UFC искусственно созданные звёзды спорта», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

Гамрот — о Пимблетте: его опустили с небес на землю. Теперь он будет доступнее
