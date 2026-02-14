Штырков: в UFC искусственно созданные звёзды спорта

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о конкуренции в американском промоушене UFC.

«Пимблетта просто избили как ребёнка. Это было похоже на бой Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены. Один сводил в школу бокса, второй – в школу борьбы.

Удивляет, как бойцы с такими пробелами в навыках доходят до титулов и становятся чемпионами. Маддалена не умеет бороться вообще. Не знает, что это такое. Как ты стал чемпионом? Да, мы в команде часто этому удивляемся. Как спортсмен я оцениваю навыки – технические, тактические, физические. В UFC искусственно созданные звёзды спорта», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.