Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион ОИ по вольной борьбе раскрыл, в каком случае в UFC дадут ему бой в Белом доме

Чемпион ОИ по вольной борьбе раскрыл, в каком случае в UFC дадут ему бой в Белом доме
Комментарии

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе, а также непобеждённый боец ММА американец Гейбл Стивесон выразил уверенность, что матчмейкеры UFC дадут ему контракт на дебютный поединок под баннером лиги на турнире в Белом доме, если в следующем бою он одержит победу громким нокаутом.

«Буду ли я пытаться получить бой на турнире UFC в Белом доме? Да, совершенно определённо. Я буду настаивать на этом. Это было бы справедливо, особенно если в следующий четверг мне удастся победить громким нокаутом», — приводит слова Стивесона портал Bloody Elbow.

Следующий бой Гейбл проведёт против мексиканца Уго Лесамы (11-3) на турнире Mexico Fight League 3, который состоится 19 февраля в Монтеррее (Мексика).

Материалы по теме
«Верю, что завоюю пояс UFC в 2027 году». Чемпион ОИ согласился с мнением Джона Джонса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android