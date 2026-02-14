Чемпион ОИ по вольной борьбе раскрыл, в каком случае в UFC дадут ему бой в Белом доме

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе, а также непобеждённый боец ММА американец Гейбл Стивесон выразил уверенность, что матчмейкеры UFC дадут ему контракт на дебютный поединок под баннером лиги на турнире в Белом доме, если в следующем бою он одержит победу громким нокаутом.

«Буду ли я пытаться получить бой на турнире UFC в Белом доме? Да, совершенно определённо. Я буду настаивать на этом. Это было бы справедливо, особенно если в следующий четверг мне удастся победить громким нокаутом», — приводит слова Стивесона портал Bloody Elbow.

Следующий бой Гейбл проведёт против мексиканца Уго Лесамы (11-3) на турнире Mexico Fight League 3, который состоится 19 февраля в Монтеррее (Мексика).