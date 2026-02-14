Тренер Топурии: несомненно, Илия нокаутирует Царукяна. Арман не на его уровне

Хави Климент, являющийся тренером 29-летнего непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, поделился мнением насчёт потенциального противостояния Матадора с вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг Арманом Царукяном, который представляет Россию и Армению.

«Арман — это парень, который изо всех сил старается получить бой против Топурии. Однако Царукян допустил несколько ошибок в UFC, и Дана заставляет его расплачиваться за это. Арман постепенно возвращает себе место претендента. Идея боя Топурии против Царукяна звучит заманчиво, и мы не исключаем этот поединок. На самом деле мы хотели бы подраться с ним.

Хотя не вижу в Армане силу, благодаря которой он мог бы победить Илию. Топурия действительно измотал бы его ментально. Он попытается победить Илию, но у него ничего не получится. Это ММА, а не борьба. Здесь тебя бьют. Арман не на уровне Илии. Увидим ли, как Топурия нокаутирует Царукяна? Несомненно», — приводит слова Климента портал Abc.es.