Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Топурии: несомненно, Илия нокаутирует Царукяна. Арман не на его уровне

Тренер Топурии: несомненно, Илия нокаутирует Царукяна. Арман не на его уровне
Комментарии

Хави Климент, являющийся тренером 29-летнего непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, поделился мнением насчёт потенциального противостояния Матадора с вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг Арманом Царукяном, который представляет Россию и Армению.

«Арман — это парень, который изо всех сил старается получить бой против Топурии. Однако Царукян допустил несколько ошибок в UFC, и Дана заставляет его расплачиваться за это. Арман постепенно возвращает себе место претендента. Идея боя Топурии против Царукяна звучит заманчиво, и мы не исключаем этот поединок. На самом деле мы хотели бы подраться с ним.

Хотя не вижу в Армане силу, благодаря которой он мог бы победить Илию. Топурия действительно измотал бы его ментально. Он попытается победить Илию, но у него ничего не получится. Это ММА, а не борьба. Здесь тебя бьют. Арман не на уровне Илии. Увидим ли, как Топурия нокаутирует Царукяна? Несомненно», — приводит слова Климента портал Abc.es.

Материалы по теме
«В UFC хотят сделать этот поединок». Тренер Топурии — о возможном бое Илии против Махачева
Материалы по теме
Махачев и Топурия всё испортили? Волкановски — недооценённая легенда UFC
Махачев и Топурия всё испортили? Волкановски — недооценённая легенда UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android