В команде Бивола ответили, при каком условии россиянин не подерётся с Айфертом

Вадим Корнилов, менеджер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, не исключил возможную отмену ожидаемого поединка против обязательного претендента по версии IBF немца Михаэля Айферта (13-1, 5 KO).

«Приоритет — сделать бой в апреле или мае. Если Айферт согласится на реалистичные на сегодня условия, то вероятнее с ним, если нет, то будем рассматривать других соперников», — приводит слова Корнилова ТАСС.

Михаэлю Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем.