Деметриус Джонсон раскрыл, что его больше всего впечатлило в Армане Царукяне

38-летний бывший обладатель пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон поделился впечатлением от тренировок с вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг Арманом Царукяном, который представляет Россию и Армению.

«Арман суперспортивный, сильный и очень, очень хорошо адаптирующийся боец. Вы что-нибудь сделаете, и он начнёт приспосабливаться к этому. Царукян хорошо подготовлен, никогда не устаёт и всегда готов загнать в тупик. Он всегда следит за игрой. Я был больше всего впечатлён тем, насколько хорошим партнёром по тренировкам Царукян является, несмотря на разницу в росте. Он давал мне достаточно сил, чтобы двигаться, и были моменты, когда Арман действительно выкладывался, а я использовал все свои силы. Это то, что произвело на меня наибольшее впечатление», — приводит слова Джонсона портал MMAJunkie.