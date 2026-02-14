Том Аспиналл: ненавижу бойцовский бизнес. Всем плевать на тебя

32-летний действующий чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл признался, что он категорически ненавидит бойцовский мир.

«Я никогда не перестану любить ММА, но ненавижу бойцовский бизнес. Думаю, бойцы полностью заменяемы, и индустрия при любой возможности заставляет тебя это почувствовать. Даже если тебе наносят запрещённый удар, который может повлиять на всю твою дальнейшую жизнь, им по большому счёту плевать. И всем остальным тоже.

Сейчас я даже не думаю о следующем поединке. Все мои мысли вертятся вокруг восстановления своего здоровья, поэтому размышлять о дате возвращения бессмысленно, пока этого не произойдёт», – приводит слова Аспиналла портал MMA Mania.