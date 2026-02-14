Йоэль Ромеро рассказал, кто может дать Махачеву бой в полусреднем весе UFC

Бывший претендент на титул UFC кубинец Йоэль Ромеро сказал, кто, по его мнению, может составить конкуренцию действующему обладателю титула организации в полусреднем весе (до 77 кг) россиянину Исламу Махачеву.

«Это очень конкурентный дивизион с большим количеством претендентов. Тот же [Камару] Усман может быть очень опасным для него», — приводит слова Ромеро издание MMA.Metaratings.ru.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.

