Тренер Топурии: на 100% уверен, что Гэтжи будет нокаутирован в первом раунде

Хави Климент, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илии Топурии, высказался об ожидаемом поединке грузина с обладателем временного титула американцем Джастином Гэтжи.

«Не готов сказать, что Илия нокаутирует Гэтжи в первые 30 секунд, минуту или две, но я на сто процентов уверен, что это произойдёт в первом раунде.

Я уверен в этом, и неважно, насколько силён Гэтжи и насколько сильно он хочет победить. У Джастина есть несколько плохих привычек, которые я хорошо изучил, и они дорого ему обойдутся, если он повторит их в бою», — приводит слова Климента издание Abc.es.

