Абдель-Азиз опроверг слухи о том, что следующим соперником Махачева станет Топурия

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, опроверг слухи о том, что следующим соперником его подопечного станет непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия.

«Чтобы было понятно, Джастин будет бороться за титул абсолютного чемпиона в лёгком весе. И если Топурия не захочет [принимать бой против него], то Гэтжи станет сражаться за титул абсолютного чемпиона против другого соперника. Если же Ислам захочет хорошенько надрать задницу Топурии, то он сам выберет место и время боя, но следующий бой Махачева определённо будет против настоящего полусредневеса», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.