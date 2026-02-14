Скидки
«Это бывает раз в жизни. За ним будут следить миллионы». Биспинг — о бое Махачев — Топурия

Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг выразил уверенность, что поединок между россиянином Исламом Махачевым и непобеждённым испано-грузином Илией Топурией имеет потенциал привлечь к просмотру миллионы людей со всего мира.

«Сейчас нет более важного боя в UFC, чем поединок между Исламом Махачевым и Илией Топурией. Я знаю, что Джастин является временным чемпионом, а Илия — абсолютным. Так должно быть [чтобы они подрались между собой], но это событие [бой Ислама с Илией] бывает раз в жизни. Весь мир будет следить за этим. За этим будут наблюдать миллионы людей», — приводит слова Биспинга аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Абдель-Азиз опроверг слухи о том, что следующим соперником Махачева станет Топурия
