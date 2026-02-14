Карл Фроч назвал фаворита чемпионского боя в супертяжёлом весе Уордли — Дюбуа

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Карл Фроч прокомментировал организацию боя за титул WBO в супертяжёлом весе между соотечественниками Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа.

«Возможно, в этом бою Уордли узнает, что такое профессиональный бокс, потому что, если Дюбуа поймает кураж, он может потрясти Фабио и тяжело нокаутировать его. Хотя и Уордли нокаутировал большинство соперников. И он никогда не был в нокауте. На бумаге шансы в этом бою 50 на 50, но, если начистоту, вы должны назвать фаворитом Дюбуа», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Уордли — Дюбуа состоится 9 мая в Манчестере (Великобритания).