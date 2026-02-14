Дариуш: в лёгком весе у Топурии были бы хорошие шансы против Махачева, в полусреднем — нет

36-летний ирано-американский боец и 12-й номер рейтинга в лёгком весе Бенеил Дариуш оценил перспективы возможного боя между чемпионом в лёгком весе Илией Топурией и чемпионом полусреднего дивизиона Исламом Махачевым.

«Я просто думаю, что там большая разница в габаритах. Бой до 70,3 кг был бы намного лучше для Илии Топурии. В этом весе у него были бы очень хорошие шансы, а вот до 77,1 кг — я так не думаю. В лёгком весе я бы оценил их шансы 50 на 50, возможно, даже отдал бы предпочтение Илии, потому что ему не нужно сильно сгонять. Но в полусреднем — огромная разница в весе, и Исламу тоже не нужно много сгонять», — сказал Дариуш в интервью для MMA Today.