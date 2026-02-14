Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу раздавить его и показать, кто настоящий Уокер». Вальтер бросил вызов родному брату

«Хочу раздавить его и показать, кто настоящий Уокер». Вальтер бросил вызов родному брату
Комментарии

Боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC бразилец Вальтер Уокер вызвал на поединок своего старшего брата Джонни Уокера сразу после победы на Karate Combat 59 в Майами.

«Я очень расстроен, потому что звал брата приехать сюда со мной, но он не приехал. Смотрите, Джонни здесь нет. Я хочу раздавить его! У нас с братом сейчас какие-то странные отношения. Я хочу прикончить его, сломать ему ногу. Я хочу привести Джонни сюда и показать, кто настоящий Уокер. Все знают, что ему нужно спрашивать разрешения у жены. Если жена отпустит — подерёмся. Мне всё равно, где это будет. Покажите деньги, и я убью всех и всё разрушу. Поднимайся в тяжёлый вес, малыш. Я покажу тебе, кто тут настоящий тяжеловес», — приводит слова Вальтера Уокера издание Bloody Elbow.

Президент Karate Combat Асим Заиди тут же предложил устроить бой 28 марта в России, но Вальтер настаивает на проведении поединка в UFC.

Оба брата уже имеют ближайшие бои в промоушене. Джонни Уокер встретится с Домиником Рейесом на UFC 327 в Майами в апреле. Вальтер Уокер проведёт бой против Марчина Тыбуры 28 марта на UFC Fight Night 271 в Сиэтле.

Сейчас читают:
Пятки не нашёл — пришлось душить. Уокер-младший не пожалел безногого соперника
Пятки не нашёл — пришлось душить. Уокер-младший не пожалел безногого соперника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android