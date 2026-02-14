«Хочу раздавить его и показать, кто настоящий Уокер». Вальтер бросил вызов родному брату

Боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC бразилец Вальтер Уокер вызвал на поединок своего старшего брата Джонни Уокера сразу после победы на Karate Combat 59 в Майами.

«Я очень расстроен, потому что звал брата приехать сюда со мной, но он не приехал. Смотрите, Джонни здесь нет. Я хочу раздавить его! У нас с братом сейчас какие-то странные отношения. Я хочу прикончить его, сломать ему ногу. Я хочу привести Джонни сюда и показать, кто настоящий Уокер. Все знают, что ему нужно спрашивать разрешения у жены. Если жена отпустит — подерёмся. Мне всё равно, где это будет. Покажите деньги, и я убью всех и всё разрушу. Поднимайся в тяжёлый вес, малыш. Я покажу тебе, кто тут настоящий тяжеловес», — приводит слова Вальтера Уокера издание Bloody Elbow.

Президент Karate Combat Асим Заиди тут же предложил устроить бой 28 марта в России, но Вальтер настаивает на проведении поединка в UFC.

Оба брата уже имеют ближайшие бои в промоушене. Джонни Уокер встретится с Домиником Рейесом на UFC 327 в Майами в апреле. Вальтер Уокер проведёт бой против Марчина Тыбуры 28 марта на UFC Fight Night 271 в Сиэтле.