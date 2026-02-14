Скидки
Бенеил Дариуш допустил, что следующий бой может стать для него последним в UFC

Бенеил Дариуш допустил, что следующий бой может стать для него последним в UFC
Боец лёгкого дивизиона Бенеил Дариуш заявил, что его следующий поединок в UFC может оказаться завершающим в карьере.

«Я в UFC уже 12 лет, и я нахожусь именно на этом этапе. Я просто подхожу к каждому бою как к единственному. Мой следующий бой может стать последним. Честно, я не знаю. Посмотрим, что будет после поединка. Я рад будущему, я всё ещё планирую оставаться частью ММА», — заявил Дариуш в интервью для YouTube-канала MMA Today.

36-летний американец иранского происхождения выступает в UFC с 2014 года. За свою профессиональную карьеру он одержал 23 победы, потерпел семь поражений и провёл один бой вничью. В последнем поединке в ноябре 2025 года Дариуш уступил Бенуа Сен-Дени.

