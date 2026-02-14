Скидки
«Там веселее и лучше». Кормье сравнил зрелищность бокса и UFC

46-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье объяснил, почему считает смешанные единоборства зрелищнее бокса.

Спор разгорелся после того, как чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон заявил, что UFC никогда не сравнится с боксом. Кормье, поддержавший Хоакина Бакли, парировал эти высказывания, противопоставив эпохи прошлого современным реалиям.

«Бокс сейчас просто не настолько весел. А когда добираешься до UFC, там веселее, там зрелищнее, и это просто лучше. Мы не бокс. UFC лучше. Это грёбаная правда», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.

По мнению американца, боксу не хватает той динамики, которая была во времена Мохаммеда Али, Майка Тайсона, «Четырёх королей» и Леннокса Льюиса. Он отметил, что бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда «чувствовался как большое событие», но как только Кроуфорд захватил контроль над мексиканцем, «это стало просто не весело».

