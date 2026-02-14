Вартан Арутюнян стал временным чемпионом мира WBA в весовой категории до 101,6 кг

Российский боксёр Вартан Арутюнян завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг. 14 февраля в Челябинске на ледовой арене «Трактор» он победил Георгия Юновидова, который проводил защиту пояса.

Арутюнян одержал 12-ю победу в карьере. На момент боя на его счету было 11 побед (семь из которых — нокаутом) без поражений. Для 26-летнего боксёра это первый титульный бой в карьере. Ранее он выступал в супертяжёлом весе, но в последних поединках перешёл в лимит бриджервейта.

Юновидов, который завоевал временный пояс в мае 2025 года в бою с Евгением Романовым, потерпел второе поражение в карьере.

Полноценным чемпионом WBA в бриджервейте является другой россиянин Муслим Гаджимагомедов. Теперь Арутюнян стал официальным претендентом на бой с ним.