Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вартан Арутюнян стал временным чемпионом мира WBA в весовой категории до 101,6 кг

Вартан Арутюнян стал временным чемпионом мира WBA в весовой категории до 101,6 кг
Комментарии

Российский боксёр Вартан Арутюнян завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг. 14 февраля в Челябинске на ледовой арене «Трактор» он победил Георгия Юновидова, который проводил защиту пояса.

Арутюнян одержал 12-ю победу в карьере. На момент боя на его счету было 11 побед (семь из которых — нокаутом) без поражений. Для 26-летнего боксёра это первый титульный бой в карьере. Ранее он выступал в супертяжёлом весе, но в последних поединках перешёл в лимит бриджервейта.

Юновидов, который завоевал временный пояс в мае 2025 года в бою с Евгением Романовым, потерпел второе поражение в карьере.

Полноценным чемпионом WBA в бриджервейте является другой россиянин Муслим Гаджимагомедов. Теперь Арутюнян стал официальным претендентом на бой с ним.

Материалы по теме
Выбивает тонну на силомере и сносит всех. Что за новая «машина» в российском боксе?
Выбивает тонну на силомере и сносит всех. Что за новая «машина» в российском боксе?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android