«Он делает это ради любви к игре». Американский боец UFC — о стычке с Хамзатом Чимаевым

Американский боец UFC Джеральд Миршерт рассказал о стычке с непобеждённым 31-летним обладателем титула UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым во время пандемии COVID-19.

«Был языковой барьер. Он тогда много мычал и постоянно меня перебивал. Если бы он перебил и нёс какую-то безумную чушь, было бы лучше. Помню, мы встретились в коридоре во время ковида — я, Брендан Аллен, он и его тренеры.

Он подходит ко мне, смотрит мне в лицо, и мы начинаем болтать всякую чушь. Рядом вообще никого. В глубине души я думаю: «Здесь же ни души — он делает это просто ради любви к игре». Ему всё равно, есть камеры или нет. Это лучше, чем «О, мне нужны камеры».

По итогу он уходит, а его тренеры такие: «О, приятно познакомиться», — всё максимально учтиво. Я был в замешательстве — они такие милые, а он почему такой?» — заявил Миршерт в интервью для The Casuals MMA.