Все результаты турнира Prime FL в Уфе, где в главном бою Ишимбаев победил Шахгиреева
Чемпион Prime FL Ильнар «Хантер» Ишимбаев одержал победу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) над Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым в главном поединке турнира Prime FL 5 в Уфе. Для бойцов это был второй бой — в апреле 2024 года их первое противостояние завершилось ничьей.
В соглавном событии вечера Магомедали «Маугли» Магомедрасулов единогласным решением судей победил Азизхана «Красный Король» Чоршанбиева из Таджикистана.
Полные результаты турнира «Лига ставок. Prime FL 5»:
Лёгкий вес:
- Хазрадбек Немаджонов единогласным решением судей победил Фазлидина Оморова из Таджикистана;
- Руслан Гайнутдинов единогласным решением судей победил Ерасыла Акранбека из Казахстана;
- Айдар Гайнуллин в третьем раунде нокаутировал Гере «Камерунского» Мохамеда из Камеруна;
- Магомедали «Маугли» Магомедрасулов единогласным решением судей победил Азизхана «Красный Король» Чоршанбиева из Таджикистана.
Полусредний вес:
- Константину «Даймонду» Чобану из Молдавии единогласным решением судей победил Серика Сармухамеда;
- Магомед Амагаев единогласным решением судей победил Михаила Коханчика из Казахстана;
- Ильнар «Хантер» Ишимбаев единогласным решением судей победил Суламбека «Алого Зверя» Шахгириева.
Тяжёлый вес:
- Илья Макаров раздельным решением судей победил Данилу Жмака;
- Георгий Березкин техническим нокаутом во втором раунде победил Шахида Смагула из Казахстана;
- Артем «Ростовский» Кузьмин единогласным решением судей победил Ивана «Панчера» Майданчука.
Комментарии