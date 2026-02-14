Все результаты турнира Prime FL в Уфе, где в главном бою Ишимбаев победил Шахгиреева

Чемпион Prime FL Ильнар «Хантер» Ишимбаев одержал победу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) над Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым в главном поединке турнира Prime FL 5 в Уфе. Для бойцов это был второй бой — в апреле 2024 года их первое противостояние завершилось ничьей.

В соглавном событии вечера Магомедали «Маугли» Магомедрасулов единогласным решением судей победил Азизхана «Красный Король» Чоршанбиева из Таджикистана.

Полные результаты турнира «Лига ставок. Prime FL 5»:

Лёгкий вес:

Хазрадбек Немаджонов единогласным решением судей победил Фазлидина Оморова из Таджикистана;

Руслан Гайнутдинов единогласным решением судей победил Ерасыла Акранбека из Казахстана;

Айдар Гайнуллин в третьем раунде нокаутировал Гере «Камерунского» Мохамеда из Камеруна;

Магомедали «Маугли» Магомедрасулов единогласным решением судей победил Азизхана «Красный Король» Чоршанбиева из Таджикистана.

Полусредний вес:

Константину «Даймонду» Чобану из Молдавии единогласным решением судей победил Серика Сармухамеда;

Магомед Амагаев единогласным решением судей победил Михаила Коханчика из Казахстана;

Ильнар «Хантер» Ишимбаев единогласным решением судей победил Суламбека «Алого Зверя» Шахгириева.

Тяжёлый вес: