Prime FL 5 — результаты турнира в Уфе — 14 февраля

Все результаты турнира Prime FL в Уфе, где в главном бою Ишимбаев победил Шахгиреева
Комментарии

Чемпион Prime FL Ильнар «Хантер» Ишимбаев одержал победу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) над Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым в главном поединке турнира Prime FL 5 в Уфе. Для бойцов это был второй бой — в апреле 2024 года их первое противостояние завершилось ничьей.

В соглавном событии вечера Магомедали «Маугли» Магомедрасулов единогласным решением судей победил Азизхана «Красный Король» Чоршанбиева из Таджикистана.

Полные результаты турнира «Лига ставок. Prime FL 5»:

Лёгкий вес:

  • Хазрадбек Немаджонов единогласным решением судей победил Фазлидина Оморова из Таджикистана;
  • Руслан Гайнутдинов единогласным решением судей победил Ерасыла Акранбека из Казахстана;
  • Айдар Гайнуллин в третьем раунде нокаутировал Гере «Камерунского» Мохамеда из Камеруна;
  • Магомедали «Маугли» Магомедрасулов единогласным решением судей победил Азизхана «Красный Король» Чоршанбиева из Таджикистана.

Полусредний вес:

  • Константину «Даймонду» Чобану из Молдавии единогласным решением судей победил Серика Сармухамеда;
  • Магомед Амагаев единогласным решением судей победил Михаила Коханчика из Казахстана;
  • Ильнар «Хантер» Ишимбаев единогласным решением судей победил Суламбека «Алого Зверя» Шахгириева.

Тяжёлый вес:

  • Илья Макаров раздельным решением судей победил Данилу Жмака;
  • Георгий Березкин техническим нокаутом во втором раунде победил Шахида Смагула из Казахстана;
  • Артем «Ростовский» Кузьмин единогласным решением судей победил Ивана «Панчера» Майданчука.
