Американский боец UFC — о Махачеве: у Ислама всегда была хорошая ударка

Американский боец UFC — о Махачеве: у Ислама всегда была хорошая ударка
Американский боец UFC Джеральд Миршерт заявил, что чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев всегда обладал сильной ударной техникой, но редко её демонстрировал из-за доминирующей борьбы.

«У Ислама всегда была хорошая ударка, просто ему не приходилось её использовать во многих боях, потому что он легко валил соперников на землю. Например, он входит в клинч, хватает за перчатки, делает эти маленькие подсечки и всё такое, выводит соперников из равновесия настолько, что ему просто не нужно наносить удары.

Во втором бою с [Александром] Волкановски Ислам довольно долго выбрасывал неплохие удары ногами, но, опять же, ты не видел много этого, потому что он выбрасывает один удар и сразу проводит тейкдаун. А если соперник не встаёт, то удары ногами больше не нужны», — заявил Миршерт в интервью для The Casuals MMA.

Встретился с президентом Сербии, раскритиковал причёску француза. Отпуск Ислама Махачева
