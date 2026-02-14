«Меня будет трудно перевести». Борец RAF пообещал Царукяну $ 1000 за тейкдаун

Американский борец и блогер Джорджио Пуллас заявил, что его предложение о вознаграждении за тейкдаун остаётся в силе перед боем с Арманом Царукяном на турнире RAF 28 февраля в Аризоне.

Пуллас, выступавший за Университет Кливленда по программе Division I, предлагает $ 1000 любому сопернику, который сможет перевести его в партер. Пока никто не сумел этого сделать.

«$ 1000 была на кону в прошлом бою. Будет на кону и в этом. Я определённо думаю, что меня будет очень трудно перевести. Я доказал, что я стойкий, но и на меня найдётся управа. В конце концов кто-то меня переведёт. Если я проживу всю жизнь и ни разу не дам себя перевести, это будет безумие. Но даже лучшие борцы, олимпийские чемпионы, проигрывают. Их тоже переводят. Пока мне удавалось этого избегать. Думаю, в следующем бою меня ждёт настоящий вызов, но я считаю, что смогу и дальше не давать себя переводить», — приводит слова Пулласа издание MMAJunkie.